مستشفى العريش العام يستقبل 5 مصابين فلسطينين لعلاجهم

قال المركز الإعلامي لمستشفى العريش العام، إن قسم الطوارئ وإدارة مستشفى العريش العام استقبلت، ليل أمس، 5 حالات بينهم 4 جرحى ومريض مصاب بالكلى، وأجريت جراحة عاجلة لاستخراج طلقات نارية لأحد المصابين، واحتجاز بقيتهم في غرف العناية المتوسطة والخضوع للعناية الفائقة بالمستشفى.

وأضاف المركز، أنه من بين المصابين "أحمد النواجحة ويعمل مدرس لغة إنجليزية، ومحمد أبوريدة طالب بجامعة غزة، مصاب بطلق ناري في الظهر، ومحمد بسام أبو آية مصابا بطلق ناري متفجر في الساق".

وقال الدكتور وائل جودة، نائب مدير مستشفى العريش العام، في تصريح له، إن الحالات التي تتواجد في مستشفى العريش العام حاليا، هي 6 حالات، بينها 5 حالات وصلت، أمس، وتم إجراء عملية جراحية لإحدى الحالات، وتحويل أعداد أخرى للمستشفيات المتخصصة بالقاهرة لصعوبة بعض الحالات.

وأضاف أنه تم تنفيذ كافة توجيهات وزير الصحة، بتقديم أقصى درجات الرعاية والاهتمام للمصابين الفلسطينيين، لافتا إلى أنه سيتم توفير اللازم لهم.