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الوطن

7 قتلى على الأقل في انفجار سيارة مفخخة ببنغازي

منذ 19 دقيقة
كتب: أ ف ب
7 قتلى على الأقل في انفجار سيارة مفخخة ببنغازي

صورة أرشيفية

قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب حوالي 20 آخرين بجروح في تفجير سيارة مفخخة استهدف ليل الخميس وسط بنغازي في شرق ليبيا، كما أفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر طالبا عدم نشر اسمه إن السيارة المفخخة انفجرت قرب فندق تيبستي في شارع تجاري غالبا ما يكون مكتظا في شهر رمضان بعد حلول موعد الإفطار، مشيرا إلى أن معظم الضحايا مدنيون.

ولم تتبن أي جهة الاعتداء في الحال، ولكن مسؤولا ليبيا اتهم "خلايا إرهابية نائمة تريد إرسال رسالة مفادها ان بنغازي ليست آمنة".

وكان "الجيش الوطني الليبي" تمكن في العام 2017 من إلحاق الهزيمة بالجماعات التكفيرية التي استولت على بنغازي عام 2014، بعد ثلاث سنوات من المعارك الدامية.

وفي السابع من مايو الجاري أطلق حفتر هجوما واسعا لتحرير مدينة درنة الساحلية التي تعد 150 ألف نسمة وتقع على بعد ألف كلم شرق طرابلس ويسيطر عليها تكفيريون منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

ودرنة هي الوحيدة في شرق ليبيا خارج سيطرة "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير حفتر الذي يدعم حكومة موازية تمارس السلطة في شرق ليبيا وتتحدّى حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا ومقرّها طرابلس.

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