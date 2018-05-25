تسجيل الدخول

الوطن

عضو بـ"دفاع النواب": القوات المسلحة سطرت التاريخ بأحرف من نور

منذ 45 دقيقة
كتب: هبة أمين
عضو بـ"دفاع النواب": القوات المسلحة سطرت التاريخ بأحرف من نور

أحمد إسماعيل

وجّه النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، التهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان الموافقة لنصر أكتوبر المجيد.

وقال في بيان، إن تضحيات القوات المسلحة المصرية على مر العصور تسطر بأحرف من نور، فإن هؤلاء الأبطال كانوا ولا يزالوا يقدمون أفضل نماذج التضحية والفداء من أجل الوطن.

وأشار إسماعيل، إلى أن رجال القوات المسلحة المصرية نجحوا في السابق في إخراج المحتل الغاصب من أرض سيناء الحبيبة وقدموا الشهداء والمصابين، وهم الآن يقدمون الشهداء في محاربة عدو غير معلوم وهو الإرهاب.

وأضاف أنه بالرغم من صعوبة العدو، إلا أن جيشنا العظيم بالتنسيق مع الشرطة المدنية حققوا انتصارات كبيرة.

أخبار متعلقة

رئيس "النقل" بالبرلمان: قانون "أوبر وكريم" يحافظ على الأمن القومي

رئيس "النقل" بالبرلمان: قانون "أوبر وكريم" يحافظ على الأمن القومي
البرلمان يوافق على حجب المواقع التي تهدد الأمن القومي المصري

البرلمان يوافق على حجب المواقع التي تهدد الأمن القومي المصري
العصار: صراعات المنطقة تزيد على مصر أعباء الحفاظ على الأمن القومي

العصار: صراعات المنطقة تزيد على مصر أعباء الحفاظ على الأمن القومي
"الإرهاب الإلكتروني وأثره على الأمن القومي" ندوة لـ"مجمع شبين الكوم"

"الإرهاب الإلكتروني وأثره على الأمن القومي" ندوة لـ"مجمع شبين الكوم"
"الأعلى للإعلام" يحظر نشر الأخبار المجهلة حفاظا على "الأمن القومي"

"الأعلى للإعلام" يحظر نشر الأخبار المجهلة حفاظا على "الأمن القومي"

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

تحرير 250 قضية إشغالات و71 "تموينية" في الغربية

تحرير 250 قضية إشغالات و71 "تموينية" في الغربية

ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في مصنع حلوى بالشرقية

ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في مصنع حلوى بالشرقية

غدا.. "الإدارية العليا" تنظر طعن "انتخابات الأهلي"

غدا.. "الإدارية العليا" تنظر طعن "انتخابات الأهلي"

تامر شحاتة: "راديو مصر" الأعلى إعلانيا في سوق الراديو خلال شهر رمضان

تامر شحاتة: "راديو مصر" الأعلى إعلانيا في سوق الراديو خلال شهر رمضان

"الأعلى للثقافة" يعلن نتيجة مسابقة "محفوظ عبد الرحمن" في النص المسرحي

"الأعلى للثقافة" يعلن نتيجة مسابقة "محفوظ عبد الرحمن" في النص المسرحي

اختيارات الوطن

أصل وفصل| "يا خراشي".. استغاثة المظلومين بأول شيخ للأزهر

أصل وفصل| "يا خراشي".. استغاثة المظلومين بأول شيخ للأزهر

من أرشيف السياسة| السادات حرص على مشاركة عبد الناصر فرحة نصر أكتوبر

من أرشيف السياسة| السادات حرص على مشاركة عبد الناصر فرحة نصر أكتوبر

في رحاب القدس| الغوانمة والأسباط والسلسلة.. مآذن تزين الأقصى

في رحاب القدس| الغوانمة والأسباط والسلسلة.. مآذن تزين الأقصى

الأكثر قراءة

عاجل