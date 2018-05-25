عضو بـ"دفاع النواب": القوات المسلحة سطرت التاريخ بأحرف من نور

وجّه النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، التهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان الموافقة لنصر أكتوبر المجيد.

وقال في بيان، إن تضحيات القوات المسلحة المصرية على مر العصور تسطر بأحرف من نور، فإن هؤلاء الأبطال كانوا ولا يزالوا يقدمون أفضل نماذج التضحية والفداء من أجل الوطن.

وأشار إسماعيل، إلى أن رجال القوات المسلحة المصرية نجحوا في السابق في إخراج المحتل الغاصب من أرض سيناء الحبيبة وقدموا الشهداء والمصابين، وهم الآن يقدمون الشهداء في محاربة عدو غير معلوم وهو الإرهاب.

وأضاف أنه بالرغم من صعوبة العدو، إلا أن جيشنا العظيم بالتنسيق مع الشرطة المدنية حققوا انتصارات كبيرة.