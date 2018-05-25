غدا.. "الإدارية العليا" تفصل في طعن إلغاء غلق "يوتيوب"

تصدر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، غدا، حكمها في الطعن المقام من الجهاز القومي للاتصالات، لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزامه بغلق "يوتيوب" لمدة شهر، وحظر جميع المواقع التي تعرض الفيلم المسيء للرسول محمد، صلى الله عليه وسلم.

كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري قضت بغلق موقع "يوتيوب" لمدة شهرا، لعرضه مقاطع من الفيلم المسيء للرسول الكريم.

كان محمد حامد سالم، المحامي أقام الدعوى رقم 60693 لسنة 66 ق، طالبت بحجب ووقف موقع "يوتيوب" داخل مصر لحين حذف الفيلم المسىء للرسول "صلى الله عليه وسلم"، وأي فيلم مناهض للإسلام، وحجب كل المواقع التي تعرض فيديوهات للفيلم المسيء، حيث إن تلك المقاطع والأفلام قد يترتب عليها نتائج يتعذر تداركها من استفزاز للمصريين والمسلمين واستنفارهم واستدراجهم للفتن الطائفية وأعمال عنف متكررة، بسبب استمرار عرض هذا الفيلم على موقع "يوتيوب" على الإنترنت واستهدافه أطفال المسلمين لتشويش صورة النبي الكريم في أذهانهم ونفوسهم لأجيال قادمة، والتعدي على الثوابت الإسلامية، والتعدي على هيبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بصفتهم، وأكد أن أعداء الإسلام والمسلمين قاموا بإنتاج وعرض مقاطع لفيلم يسيء للرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتجسيد شخصيته في مشاهد غير لائقة، وتنافي مقامه الكريم، بغرض الإساءة للإسلام ولسيدنا محمد وللمسلمين في جميع بقاع الأرض للسخرية، والاستهزاء من النبي الكريم وتشويه صورته ولزعزعة عقيدة المسلمين والنيل منها.