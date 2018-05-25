إنشاد ديني وفنون شعبية في أمسية رمضانية بالمنيا

تقيم إدارة النادي الإجتماعي بديوان محافظة المنيا، أمسية رمضانية بالتعاون مع قصر ثقافة المنيا، الإثنين المقبل.

قالت ماريا نعيم عضو مجلس إدارة النادي الإجتماعي بالديوان العام إن مجلس إدارة النادي الإجتماعي سيستقبل الجمهور بالمجان من أبناء المحافظة، بدء من التاسعة مساء الإثنين المقبل لحضور الأمسية الرمضانية التي ننظمها بالتعاون مع قصر ثقافة المنيا، وسيتم تقديم عروض فنية وثقافية لفرقتي الإنشاد الديني والفنون الشعبية، وتم توجيه دعوات لحضور القيادات التنفيذية والشعبية والإعلامية بالمحافظة.

تقيم إدارة النادي الإجتماعي بديوان محافظة المنيا، أمسية رمضانية بالتعاون مع قصر ثقافة المنيا، الإثنين المقبل.

قالت ماريا نعيم عضو مجلس إدارة النادي الإجتماعي بالديوان العام إن مجلس إدارة النادي الإجتماعي سيستقبل الجمهور بالمجان من أبناء المحافظة، بدء من التاسعة مساء الإثنين المقبل لحضور الأمسية الرمضانية التي ننظمها بالتعاون مع قصر ثقافة المنيا، وسيتم تقديم عروض فنية وثقافية لفرقتي الإنشاد الديني والفنون الشعبية، وتم توجيه دعوات لحضور القيادات التنفيذية والشعبية والإعلامية بالمحافظة.