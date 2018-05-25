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الوطن

دورات رمضانية بمراكز شباب مدينتي نويبع وطابا بمشاركة 82 فريقا

منذ 33 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
دورات رمضانية بمراكز شباب مدينتي نويبع وطابا بمشاركة 82 فريقا

الدورات الرمضانية

تتواصل فعاليات الدورات الرمضانية على ملاعب مراكز الشباب بجنوب سيناء، تحت إشراف محمد فتحي توفيق، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، وأحمد عبد العزيز محمد، وكيل المديرية.

وأكد محمد فتحي توفيق، أن عدد الفرق المشاركة في الدورات الرمضانية بمراكز شباب مدينتي نويبع وطابا وصل إلى 82 فريقًا، منهم 21 بمركز شباب نويبع، و8  طلائع، و29 شباب قبيلة المزينة، و8 طلائع، و6 فرق بمركز شباب طابا، و6 فرق لشباب الترابين، و4 طلائع.

وأضاف فتحي، في تصريحات صحفية، أن الدورات الرمضانية جاري تفعيلها بكافة مدن المحافظة تحت رعاية اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء.

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