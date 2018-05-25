انتشال جثة طالب غرق أثناء الاستحمام بنهر النيل في سوهاج

لقى طالب مصرعه غرقًا أثناء الاستحمام بنهر النيل بدائرة قسم ثان سوهاج، وجرى انتشال الجثة بمعرفة رجال الإنقاذ.

وتلقى اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم شرطة ثان سوهاج بغرق شخص بنهر النيل بشارع كورنيش النيل الشرقي.

على الفور، انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم، وقوات وحدة الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين غرق "محمد سيد محمد عبد الحميد"، 17 سنة، طالب، مقيم بندر أخميم، وتم انتشال الجثة.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

حرر عن ذلك المحضر رقم 1753 إداري القسم لسنة 2018 ميلاديًا، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.