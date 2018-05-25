السفارة الروسية في لندن تطالب بريطانيا بالاعتذار

دعا الناطق الرسمي باسم السفارة الروسية في لندن، بريطانيا، إلى تقديم الاعتذار عن اتهاماتها المتعلقة بتسميم العميل المزدوج سيرجي سكريبال وابنته يوليا في سالزبوري.

وقال الدبلوماسي الروسي، إن 3 أشهر تقريبا قد مضت منذ توجيه السلطات البريطانية تهما جدية إلى روسيا، ولم تقدم أي أدلة تثبت وقوف موسكو وراء هذا الحادث.

وكان مستشار في الأمن القومي البريطاني، مارك سيدفيل، أعلن في 1 مايو أن التحقيق ليس لديه أي مشتبه بهم في حادث تسميم سكريبال.

وقال الناطق الرسمي باسم السفارة الروسية: "بات واضحا للجميع من التصريحات الرسمية وأنباء وسائل الإعلام أن مادة (أ- 234) السامة حسب التصنيف البريطاني، صُنعت في 10 دول غربية، الاتهامات البريطانية لا أساس لها، باستثناء معلومات استخبارية لا يمكن التحقق منها"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ودعا الدبلوماسي الروسي، لندن، إلى الرد على كافة التساؤلات التي طرحتها موسكو، وبدء التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون الروسية، وكذلك إنهاء احتجاز المصابين في سالزبوري.

جدير بالذكر أن السلطات البريطانية، اتهمت روسيا بالوقوف وراء تسميم الجاسوس البريطاني سيرجي سكريبال وابنته يوليا، بمادة شل الأعصاب "A234" (المعروفة باسم "نوفيتشوك") في 4 مارس الماضي، بمدينة سالزبوري البريطانية، الأمر الذي تنفيه موسكو بشدة، مشيرة إلى أن لندن لم تقدم أي أدلة.