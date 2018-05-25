تسجيل الدخول

الوطن

السفارة الروسية في لندن تطالب بريطانيا بالاعتذار

منذ 13 دقيقة
كتب: وكالات
السفارة الروسية في لندن تطالب بريطانيا بالاعتذار

سيرجي سكريبال-صورة أرشيفية

دعا الناطق الرسمي باسم السفارة الروسية في لندن، بريطانيا، إلى تقديم الاعتذار عن اتهاماتها المتعلقة بتسميم العميل المزدوج سيرجي سكريبال وابنته يوليا في سالزبوري.

وقال الدبلوماسي الروسي، إن 3 أشهر تقريبا قد مضت منذ توجيه السلطات البريطانية تهما جدية إلى روسيا، ولم تقدم أي أدلة تثبت وقوف موسكو وراء هذا الحادث.

وكان مستشار في الأمن القومي البريطاني، مارك سيدفيل، أعلن في 1 مايو أن التحقيق ليس لديه أي مشتبه بهم في حادث تسميم سكريبال.

وقال الناطق الرسمي باسم السفارة الروسية: "بات واضحا للجميع من التصريحات الرسمية وأنباء وسائل الإعلام أن مادة (أ- 234) السامة حسب التصنيف البريطاني، صُنعت في 10 دول غربية، الاتهامات البريطانية لا أساس لها، باستثناء معلومات استخبارية لا يمكن التحقق منها"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ودعا الدبلوماسي الروسي، لندن، إلى الرد على كافة التساؤلات التي طرحتها موسكو، وبدء التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون الروسية، وكذلك إنهاء احتجاز المصابين في سالزبوري.

جدير بالذكر أن السلطات البريطانية، اتهمت روسيا بالوقوف وراء تسميم الجاسوس البريطاني سيرجي سكريبال وابنته يوليا، بمادة شل الأعصاب "A234" (المعروفة باسم "نوفيتشوك") في 4 مارس الماضي، بمدينة سالزبوري البريطانية، الأمر الذي  تنفيه موسكو بشدة، مشيرة إلى أن لندن لم تقدم أي أدلة.

أخبار متعلقة

سكريبال يغادر المستشفى بعد محاولة تسميمه في بريطانيا

سكريبال يغادر المستشفى بعد محاولة تسميمه في بريطانيا
"تلجراف": الشرطة البريطانية تحدد المشتبه بهم الرئيسيين في قضية سكريبال

"تلجراف": الشرطة البريطانية تحدد المشتبه بهم الرئيسيين في قضية سكريبال
موسكو توصي لندن بالإمتناع عن تدمير الأدلة في قضية سكريبال

موسكو توصي لندن بالإمتناع عن تدمير الأدلة في قضية سكريبال
السفير الروسي لدى لندن: سكريبال شخص حر ونأمل في لقائه

السفير الروسي لدى لندن: سكريبال شخص حر ونأمل في لقائه
الكرملين: لسنا متأكدين من حالة يوليا سكريبال الصحية

الكرملين: لسنا متأكدين من حالة يوليا سكريبال الصحية
بوتين لوسائل الإعلام: كفوا عن الحديث في قضية "سكريبال"

بوتين لوسائل الإعلام: كفوا عن الحديث في قضية "سكريبال"

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

وزير التعليم العالي: الدولة تسخر كل إمكانياتها لدعم "الصحة والتعليم"

وزير التعليم العالي: الدولة تسخر كل إمكانياتها لدعم "الصحة والتعليم"

وزير الأوقاف يلتقي المرشحين للإدارة الوسطى والإشرافية غدا

وزير الأوقاف يلتقي المرشحين للإدارة الوسطى والإشرافية غدا

ضبط 194 قضية مخدرات خلال 24 ساعة بالمحافظات

ضبط 194 قضية مخدرات خلال 24 ساعة بالمحافظات

"الأمن العام" ينفذ 78 ألفا و192 حكما قضائيا في المحافظات خلال 24 ساعة

"الأمن العام" ينفذ 78 ألفا و192 حكما قضائيا في المحافظات خلال 24 ساعة

السفارة الروسية في لندن تطالب بريطانيا بالاعتذار

السفارة الروسية في لندن تطالب بريطانيا بالاعتذار

اختيارات الوطن

أصل وفصل| "يا خراشي".. استغاثة المظلومين بأول شيخ للأزهر

أصل وفصل| "يا خراشي".. استغاثة المظلومين بأول شيخ للأزهر

من أرشيف السياسة| السادات حرص على مشاركة عبد الناصر فرحة نصر أكتوبر

من أرشيف السياسة| السادات حرص على مشاركة عبد الناصر فرحة نصر أكتوبر

في رحاب القدس| الغوانمة والأسباط والسلسلة.. مآذن تزين الأقصى

في رحاب القدس| الغوانمة والأسباط والسلسلة.. مآذن تزين الأقصى

الأكثر قراءة

عاجل