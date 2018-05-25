وزير التعليم العالي: لا مساس بمكتب التنسيق بعد تغيير المنظومة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، أنه لا مساس أو تغيير في مكتب التنسيق، مشيرًا إلى أنه سيظل يعمل بنفس الكفاءة والأسلوب الذي يعمل به.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مكتب التنسيق لا علاقة له بأي تغييرات تطرأ على تغيير سواء في منظومة التعليم، أو في طريقة تقييم درجات الطالب.

وأوضح "عبدالغفار"، أن ذلك لا يمنع احتمالية وجود تطوير في منظومة قبول الجامعات للطلاب، خلال سنوات قادمة، ولكن بدون التأثير على مكتب التنسيق بشكل عام.