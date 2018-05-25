التزكية تسيطر على نتائج الانتخابات العمالية و«شعبان»: ما حدث مهزلة والحكومة تتحمل المسئولية

أسفرت النتائج الأولية للانتخابات العمالية فى المرحلة الأولى، التى شملت 1191 لجنة نقابية فى 12 نقابة عامة، عن فوز عدد من القيادات العمالية الحالية بالتزكية داخل لجانهم، وهو ما يدفع بأحقيتهم فى الترشح لانتخابات المرحلة الثانية.

ومن النقابيين الفائزين بالتزكية فى المرحلة الأولى جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذى فاز برئاسة اللجنة المهنية للنقل البرى بسوهاج، ومحمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد العمال، الذى فاز برئاسة اللجنة المهنية للتجارة بالقاهرة، ومحمد سالم مراد، أمين صندوق الاتحاد العام، وفاز بلجنة الهيئة الزراعية، والدكتور عادل نظمى، رئيس النقابة العامة للمرافق، وفاز برئاسة لجنة العاملين بديوان وزارة الكهرباء والشركة القابضة، وجمال عقبى، رئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات، فاز فى البنك الزراعى المصرى، ومجدى شعبان، رئيس النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك بالتزكية، فاز فى لجنة الضرائب على المبيعات بالجيزة، وهويدا السباعى، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بالقاهرة. وفى النقابة العامة للمرافق فاز بالتزكية رضا الدغيدى، أمين صندوق فى لجنة الصرف الصحى بالقاهرة، ومحمد النشرتى، الأمين العام للنقابة بشركة وسط الدلتا للكهرباء.

وقال خالد عبدالعزيز شعبان، عضو مجلس النواب، المرشح الخاسر على رئاسة اللجنة النقابية بالجهاز المركزى للمحاسبات، إنه تم استبعاد قيادات عمالية لصالح قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤكداً أنه يجهز حالياً ملفاً كاملاً عن جميع السلبيات التى جرت منذ بدء مرحلة توفيق الأوضاع، وما حدث فى الانتخابات العمالية، ليتقدم بطلب استجواب داخل مجلس النواب.

وأضاف «شعبان»، لـ«الوطن»: «ما حدث فى انتخابات العمال هذا العام لم أرَه فى حياتى»، واصفاً الانتخابات بـ«المهزلة»، وحمل المسئولية الكاملة لوزارة القوى العاملة، قائلاً: «لقد أدارت الوزارة الانتخابات بشكل خاطئ». وتابع: «ما يثير الدهشة أنه بعد كل ما يحدث على الساحة النقابية، تجد البعض يستنكر أسباب إدراج مصر على قائمة الملاحظات القصيرة، لمنظمة العمل الدولية، المعروفة إعلامياً بـ«القائمة السوداء» للدول التى تنتهك حقوق العمال».

«القوى العاملة» تنتهى اليوم من تلقى طلبات الترشح للمرحلة الثانية وسط إقبال كبير على الترشيح

وأكد المهندس أبوالعز عمارة، نائب رئيس نقابة البترول سابقاً، أن الوقت الضيق الذى أجريت فيه الانتخابات ساعد القيادات العمالية الحالية الموجودة على رأس الاتحاد، موضحاً أن هناك استغلالاً كبيراً للظروف التى أجريت فيها الانتخابات، خاصة أنها تمت فى شهر رمضان.

من ناحية أخرى، استقبلت، اليوم، مديريات القوى العاملة بالمحافظات طلبات المرشحين فى الجزء الثانى للمرحلة الأولى، ووجه وزير القوى العاملة بعمل خيمة كبيرة مجهزة لاستقبال المرشحين فى سهولة ويسر، على أن يتم تخصيص مكان لـ6 لجان نقابية تابعة للتصنيف النقابى فى المرحلة الثانية، ويخصص مكان آخر لـ7 لجان لبقية المرحلة، مع وضع لافتات استرشادية لتوضيح أماكن اللجان، لتفادى أخطاء الجزء الأول من المرحلة الأولى، وتعلن كشوف أسماء المرشحين، غداً، ويبت فى الطعون خلال يومين تبدأ من بعد غد، على أن تعلن الكشوف النهائية فى الشهر نفسه، وتجرى الانتخابات 31 مايو الحالى ويتم إيداع الأوراق يومى 1 و2 يونيو المقبل.

وشهدت منطقة الفروسية، باستاد القاهرة، إقبالاً كبيراً فى اليوم الأول من التقدم بطلبات الترشح، على رئاسة وعضوية اللجان النقابية، وتفقد الوزير محمد سعفان اللجان الإدارية التى تتلقى طلبات المرشحين، فى التاسعة صباحاً للتأكد من بدء العمل فى جميع اللجان دون تأخير.

وتضم انتخابات المرحلة الثانية اللجان النقابية التابعة للتصنيف النقابى للعاملين بالصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية والكيماويات، والاتصالات، والصحافة والطباعة والإعلام، والخدمات الصحية، وصناعات البناء والأخشاب، والغزل والنسيج، والنقل البحرى، والنقل الجوى، والمناجم والمحاجر، والبريد، والنيابات والمحاكم.