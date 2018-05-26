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الوطن

بوتين: على الغرب ألا يتجاوز الخط الأحمر

منذ 26 دقيقة
كتب: وكالات
بوتين: على الغرب ألا يتجاوز الخط الأحمر

الرئيس الروسي-فلاديمير بوتين-صورة أرشيفية

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الغربية إلى عدم تخطي "الخط الأحمر" في العلاقات مع روسيا.

وقال بوتين في حديثه لمدراء عدة وكالات أنباء عالمية على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي: "إضافة إلى اقتراب الناتو من حدودنا، ظهرت لدينا شكوك بأنهم سيضمون أوكرانيا إليه غدا، وسيضعون هناك رادارات أو أنظمة دفاع صاروخي".

 وتابع: "هناك حدود معينة، ولا يمكن تخطي الخط الأحمر"، داعيا لاحترام المصالح الروسية.وأشار إلى أن اتهام روسيا بكل الذنوب "موقف خطير يدمر منظومة العلاقات الدولية"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ورفض الافتراضات بتدخل روسيا في شؤون دول أخرى، وخاصة في الاستفتاء حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واستفتاء كتالونيا في إسبانيا، مشيرا إلى أن ذلك لا يتجاوب مع مصالح موسكو.ووصف كل الاتهامات المنسوبة إلى موسكو بهذا الصدد بـ"الهراء".

وفي معرض حديثه عن علاقاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال بوتين إنها "لم تتحسن ولم تسوء"، لكن الحوار المباشر مع واشنطن شبه معدوم، وهذا ما يحول دون تحقيق أي تقدم في العلاقات الروسية - الأمريكية.واعتبر أن هناك في الولايات المتحدة من يمنعون الرئيس ترامب من إقامة الحوار الطبيعي مع روسيا، انطلاقا من اعتبارات سياسية داخلية، بذريعة "التدخل الروسي" المزعوم في الانتخابات الأمريكية.

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