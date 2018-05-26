تسجيل الدخول

الوطن

رئيس الصومال يدعو إقليمين متنازعين شمال البلاد إلى وقف الاقتتال

منذ 35 دقيقة
كتب: وكالات
رئيس الصومال يدعو إقليمين متنازعين شمال البلاد إلى وقف الاقتتال

صورة أرشيفية

دعا الرئيس الصومالي، محمد عبدالله فرماجو، اليوم الجمعة، قوات إقليمين متنازعين شمال البلاد، إلى وقف القتال، وذلك بعد اشتباكات بين الطرفين خلفت عشرات القتلى.

وقال رئيس الجمهورية، أثناء صلاة الجمعة بالعاصمة مقديشو، إنه يدعو الصوماليين الذين "يسفكون دماءهم في منطقة توكارق، إلى وقف القتال فورا وإنهاء حمام الدم هذا"،وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأكد فرماجو أن حكومته سعت إلى حل الخلاف بين الإقليمين.و أمس الخميس، شهدت الخلافات القديمة بين "جمهورية أرض الصومال" المعلنة من طرف واحد من جهة، و"دولة أرض البنط (أو بلاد بنط أو بنتلاند)" الذاتية الحكم، من جهة أخرى، تطورا عنيفا جديدا قرب قرية توكارق في منطقة سول المتنازع عليها بين الإقليمين، حيث أسفرت الاشتباكات المسلحة عن سقوط عشرات القتلى.

وتبادل الطرفان الاتهامات ببدء القتال. وفي وقت سابق، قال القيادي العسكري في إقليم أرض البنط، عبد الفتاح سعيد، أمس الخميس، إن قوات أرض الصومال هاجمتهم ما اضطرهم لمهاجمة الإقليم من جهات أخرى. ووصف المعركة بأنها "كالجحيم"، مضيفا أن قوات إقليم أرض البنط قتلت 30 جنديا من أرض الصومال، بينما سقط 6 قتلى من قوات أرض البنط.

وأفاد القائد العسكري بأن إقليم أرض البنط أسر 11 جنديا جريحا من أرض الصومال.

والأسبوع الماضي، أسفرت الاشتباكات الناجمة عن النزاع على قرية توكارق التي سيطرت عليها قوات إقليم أرض الصومال الشهر الماضي، عن مقتل 45 شخصا.

أخبار متعلقة

مقتل 5 مشجعين في انفجار قنبلة باستاد جنوب الصومال

مقتل 5 مشجعين في انفجار قنبلة باستاد جنوب الصومال
أستاذ بجامعة الإمارات: قطر تحرك المرتزقة في الصومال لتحقيق مصالحها

أستاذ بجامعة الإمارات: قطر تحرك المرتزقة في الصومال لتحقيق مصالحها
مقتل 9 جنود كينيين في انفجار لغم في الصومال

مقتل 9 جنود كينيين في انفجار لغم في الصومال
مسلحون يخطفون ممرضة ألمانية في الصومال

مسلحون يخطفون ممرضة ألمانية في الصومال
"التعاون الإسلامي" تناشد المنظمات الإنسانية إغاثة الصومال

"التعاون الإسلامي" تناشد المنظمات الإنسانية إغاثة الصومال
الجيش الأمريكي يحقق في غارة في الصومال: أسفرت عن مقتل 5 مدنيين

الجيش الأمريكي يحقق في غارة في الصومال: أسفرت عن مقتل 5 مدنيين

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

الداخلية الروسية تستعرض درعا صاعقا كهربائيا جديدا طورته

الداخلية الروسية تستعرض درعا صاعقا كهربائيا جديدا طورته

بوتين: على الغرب ألا يتجاوز الخط الأحمر

بوتين: على الغرب ألا يتجاوز الخط الأحمر

الرئيس الروسي: الحوار بين واشنطن وبيونج يانج مهم أيا كان مستواه

الرئيس الروسي: الحوار بين واشنطن وبيونج يانج مهم أيا كان مستواه

نائب رئيس جامعة الأزهر: علاقة مصر بإفريقيا تاريخية

نائب رئيس جامعة الأزهر: علاقة مصر بإفريقيا تاريخية

صور| أكبر هرم من ورق التواليت في العالم بولاية ويسكنسون يدخل "جينيس"

صور| أكبر هرم من ورق التواليت في العالم بولاية ويسكنسون يدخل "جينيس"

اختيارات الوطن

أصل وفصل| "يا خراشي".. استغاثة المظلومين بأول شيخ للأزهر

أصل وفصل| "يا خراشي".. استغاثة المظلومين بأول شيخ للأزهر

من أرشيف السياسة| السادات حرص على مشاركة عبد الناصر فرحة نصر أكتوبر

من أرشيف السياسة| السادات حرص على مشاركة عبد الناصر فرحة نصر أكتوبر

في رحاب القدس| الغوانمة والأسباط والسلسلة.. مآذن تزين الأقصى

في رحاب القدس| الغوانمة والأسباط والسلسلة.. مآذن تزين الأقصى

الأكثر قراءة

عاجل