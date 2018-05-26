"مستقبل وطن" يرحب بقيادة الدكتور عباس منصور لأمانة الحزب في قنا

قال المحاسب هشام قدوس، القيادي بحزب "مستقبل وطن"، إن موافقة العالم الدكتور عباس منصور، على تولي منصب الأمين العام للحزب بمحافظة قنا، يعد تشريفا وإضافة كبيرة للكيان، لما يتمتع به رئيس جامعة جنوب الوادي من حسن سمعة، وتواصله مع كل أبناء قبائل قنا وأقباطها، إلى جانب دوره الاجتماعي الواضح ونشاطه العلمي المتميز.

وأضاف قدوس، في بيان صحفي له، أن اختيار الحزب للدكتور عباس منصور المنسق العام لجمعية "من أجل مصر" بالصعيد والبحر الأحمر، يتزامن مع تأكيد المهندس أشرف رشاد رئيس حزب "مستقبل وطن"، على أن اندماج "من أجل مصر" مع "مستقبل وطن" يأتي ليكون الكيان الموحد الأقوى والمتفهم لتحولات المرحلة الراهنة، خاصة في ظل احتياج الوطن لكل سواعد أبنائه، والسعي لتنفيذ ما تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى، من ضرورة الإندماج وتقوية الحياة الحزبية.

وأكد أن الدكتور عباس منصور صاحب تاريخ مشرف أيضا في المحافل السياسية، مشيرا إلى أنه على يقين بأن الحزب تحت قيادته سيشهد طفرة غير مسبوقة في كافة المجالات، لما يمتلكله الرجل من رؤية يشهد لها الجميع بالتجديد والتطوير الدائم.