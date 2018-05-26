غضب في بني سويف بسبب مسلسل "سك على بناتك": "لسنا مادة للسخرية"

عبر عدد من أهالي محافظة بني سويف، عن إستيائهم من مسلسل "سك على بناتك"، الذي يقوم ببطولته الفنان علي ربيع، ويذاع على إحدى الفضائيات المصرية.

ودار المشهد الذي عبر أهالي المحافظة عن استيائهم منه، حول قيام مدرس بتعليم بطل المسلسل "سويلم"، الذي يؤدي دوره الفنان علي ربيع، الحروف الهجائية، وطالبه بالترديد خلفه: "حرف الألف أرنب، الباء بطة، التاء تفاحة"، ليرد "سويلم: "عارف البطة والتفاحة، أنا عايش معاكم على الأرض هو أنا جاي من بني سويف ولا المريخ".

وقال أحمد عبدالله خلف، صيدلي: "بني سويف خرج منها علماء وعظماء، ولا يصح أن تسئ المسلسلات إلى أهالي الصعيد بصفة عامة وبني سويف بصفة خاصة"، متابعا: "لسنا مادة للسخرية، يجب أن يقدم أبطال ذلك المسلسل اعتذار علني لكل أهالي المحافظة".

وقال شريف الدلاصي، أحد أبناء المحافظة، إن "الإساءة إلينا مرفوضة، والاعتذار أقل شيء يقدم إلينا، أهالي بني سويف معروف عنهم الأخلاق والكرم والطيبة وليست في المريخ، أو بعيدة عن المجتمع".

النائب محمود عزت أبو عزوز، عضو مجلس النواب عن محافظة بني سويف، بدوره أعلن عن تقديم شكوى للمجلس الأعلى للإعلام وكافة الجهات المعنية، مرفقا بها كافة ما يثبت التناول المسئ لأهالي بني سويف، بالإضافة إلى تقدمه بطلب إحاطة لمجلس النواب ومناقشة ما تعرض له أهالي المحافظة من إساءة بلجنة الإعلام في أقرب وقت ممكن.

وتابع أبوعزوز: "نرفض تماما أن تكون المسلسلات التليفزيونية والبرامج الفضائية وغيرها، مسرحا للإساءة لأي مواطن مصري، أو تكون تلك العروض سببا فى استهجان المواطنين وبث روح التفرقة بينهم".