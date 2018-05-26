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الوطن

نائب بـ"المصريين الأحرار": حضرت حفل إفطار "مستقبل وطن" ولم أنضم للحزب

اليوم AM 03:01
كتب: محمد حامد
نائب بـ"المصريين الأحرار": حضرت حفل إفطار "مستقبل وطن" ولم أنضم للحزب

محمد الكومي

نفى النائب محمد الكومي عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار انضمامه لحزب "مستقبل وطن" قائلا: ما زالت في المصريين الأحرار ولم أوقع لأي حزب آخر.

وأكد الكومي، أنه لم يتقدم باستقالته من الحزب، ومشاركته في حفل إفطار حزب مستقبل وطن أول أمس جاء بناءً على دعوة المشاركة في احتفالية دمج حزب مستقبل وطن مع جمعية كلنا معاك من أجل مصر.

وكان الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار حذر نواب الحزب من حضور حفل إفطار حزب مستقبل وطن وإلا يعتبر نفسه مستقبلا.

وشدد الكومي على أنه لن يخل بشروط العضوية التي تضمنها الدستور في المادة 6 من قانون مجلس النواب أو المادة 436 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وأضاف: أنا عضو بحزب المصريين الأحرار ولم أوقع على استمارات انضمام لحزب مستقبل وطن أو أي حزب آخر، ومستمر بصفتي الحزبية التي دخلت على أساسها البرلمان.

وشهدت الفترة الماضية انضمام 45 نائبا من المصريين الأحرار لحزب مستقبل وطن.

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