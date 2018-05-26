تسجيل الدخول

الوطن

مشادة كلامية بين ناقد فني ومحامٍ.. والأخير: "أنت أهبل يا ابني؟"

اليوم AM 05:09
كتب: شريف سليمان
مشادة كلامية بين ناقد فني ومحامٍ.. والأخير: "أنت أهبل يا ابني؟"

المحامي عصام عجاج

نشبت مشادة كلامية بين عصام زكريا الناقد فني، والمحامي عصام عجاج، خلال مناقشتهما أثر العنف في الأعمال الفنية وانعكاسه على المجتمع.

واعتبر عجاج خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، أن العنف في الأعمال الفنية ينعكس بالسلب على المجتمع؛ حيث يسعى البعض إلى تقليده، بالإضافة إلى بعض السلوكيات الأخرى التي تتضمنها بعض الأعمال الفنية مثل السرقة والزنا، مطالبًا بوقف المنتجين الذين ينتجون هذا النوع من الأفلام، الذي يؤثر بالسلب على قيم المجتمع المصري على حد قوله. 

فيما اعتبر الناقد الفني أن ظاهرة العنف في المجتمع ترجع إلى عدد من العوامل، وأن تأثير الأفلام والمسلسلات فيها ليس كبيرًا بالدرجة التي يروج لها البعض. 

ليرد عليه المحامي قائلًا: "انت أهبل يا ابني، إيه اللي انت بتقوله ده"، فقال الأخير: "احترم نفسك في الكلام على فكرة!". 

ليرد عليه المحامي مرة أخرى، قائلًا: "أنا محترم غصب عنك، انت سبوبة يا بابا".

أخبار متعلقة

رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد الأعمال الفنية لطلاب تربية نوعية

رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد الأعمال الفنية لطلاب تربية نوعية
دينا شرف الدين تكشف سر غياب أحمد عبد العزيز عن الأعمال الفنية  

دينا شرف الدين تكشف سر غياب أحمد عبد العزيز عن الأعمال الفنية  
إيناس عز الدين: الأعمال الفنية لم تعد مرتبطة بالسباق الرمضاني

إيناس عز الدين: الأعمال الفنية لم تعد مرتبطة بالسباق الرمضاني
دراما «الأعلى للإعلام» تطالب بمعاقبة الأعمال الفنية الرمضانية المخالفة للضوابط

دراما «الأعلى للإعلام» تطالب بمعاقبة الأعمال الفنية الرمضانية المخالفة للضوابط

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

مشادة بين مؤلف وبرلماني.. والأخير: "أنت بتهبل في الكلام"

مشادة بين مؤلف وبرلماني.. والأخير: "أنت بتهبل في الكلام"

الإبراشي عن زواج رونالدينيو من سيدتين في نفس اليوم: "جنون وحماقة وعبث"

الإبراشي عن زواج رونالدينيو من سيدتين في نفس اليوم: "جنون وحماقة وعبث"

عبدالله السعيد يوجه رسالة لتركي آل شيخ

عبدالله السعيد يوجه رسالة لتركي آل شيخ

مشادة كلامية بين ناقد فني ومحامٍ.. والأخير: "أنت أهبل يا ابني؟"

مشادة كلامية بين ناقد فني ومحامٍ.. والأخير: "أنت أهبل يا ابني؟"

"رمضانك بيضحك".. معركة ساخنة بين فريد شوقي و"الفرزدق"

"رمضانك بيضحك".. معركة ساخنة بين فريد شوقي و"الفرزدق"

اختيارات الوطن

أصل وفصل| "يا خراشي".. استغاثة المظلومين بأول شيخ للأزهر

أصل وفصل| "يا خراشي".. استغاثة المظلومين بأول شيخ للأزهر

من أرشيف السياسة| السادات حرص على مشاركة عبد الناصر فرحة نصر أكتوبر

من أرشيف السياسة| السادات حرص على مشاركة عبد الناصر فرحة نصر أكتوبر

في رحاب القدس| الغوانمة والأسباط والسلسلة.. مآذن تزين الأقصى

في رحاب القدس| الغوانمة والأسباط والسلسلة.. مآذن تزين الأقصى

الأكثر قراءة

عاجل