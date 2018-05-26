مشادة كلامية بين ناقد فني ومحامٍ.. والأخير: "أنت أهبل يا ابني؟"

نشبت مشادة كلامية بين عصام زكريا الناقد فني، والمحامي عصام عجاج، خلال مناقشتهما أثر العنف في الأعمال الفنية وانعكاسه على المجتمع.

واعتبر عجاج خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، أن العنف في الأعمال الفنية ينعكس بالسلب على المجتمع؛ حيث يسعى البعض إلى تقليده، بالإضافة إلى بعض السلوكيات الأخرى التي تتضمنها بعض الأعمال الفنية مثل السرقة والزنا، مطالبًا بوقف المنتجين الذين ينتجون هذا النوع من الأفلام، الذي يؤثر بالسلب على قيم المجتمع المصري على حد قوله.

فيما اعتبر الناقد الفني أن ظاهرة العنف في المجتمع ترجع إلى عدد من العوامل، وأن تأثير الأفلام والمسلسلات فيها ليس كبيرًا بالدرجة التي يروج لها البعض.

ليرد عليه المحامي قائلًا: "انت أهبل يا ابني، إيه اللي انت بتقوله ده"، فقال الأخير: "احترم نفسك في الكلام على فكرة!".

ليرد عليه المحامي مرة أخرى، قائلًا: "أنا محترم غصب عنك، انت سبوبة يا بابا".