قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنه يجب تطبيق القانون على راقصي "كيكي"، دون أي تمييز، موضحًا: "فتح العربية لوحده جريمة، وتعريض حياتها للخطر جريمة وتعريض حياة الغير جريمة" وفق قانون المرور الحالي أو المقبل.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم": "لو حصل إصابة للغير تروح النيابة فورًا، ومجرد نشر الفيديو جريمة وتحدي للقانون".

وتابع أنه يجب وضع حد أمام أي سلوك خارج العرف المصري الأصيل، معقبًا: "إحنا شرقيين عاوزة ترقصي إرقصي في بيتك".

كما طالب المقرحي بتطبيق القانون على إحدى ضيفات البرنامج بسبب اشتراكها في تحدي "كيكي"، وعلى كل من شارك في التحدي.