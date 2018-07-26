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الوطن

حصاد العشرة المبشرين بجائزة أفضل لاعب فى العالم

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غلق مركز تجميل في طنطا يعمل دون ترخيص

غلق مركز تجميل في طنطا يعمل دون ترخيص

السبت.. فصل التيار الكهربائي عن مناطق سكنية بمحلة أبو علي في الغربية

السبت.. فصل التيار الكهربائي عن مناطق سكنية بمحلة أبو علي في الغربية

دلالات رمزية وراء اختيار جامعة القاهرة لعقد المؤتمر السادس للشباب

دلالات رمزية وراء اختيار جامعة القاهرة لعقد المؤتمر السادس للشباب

مهرجان القومي للمسرح يستبعد منذر رياحنة من لجنة التحكيم

مهرجان القومي للمسرح يستبعد منذر رياحنة من لجنة التحكيم

السيطرة على بقعة سولار في "نيل الأقصر"

السيطرة على بقعة سولار في "نيل الأقصر"

ضبط عاطل بحوزته 11 طربة "حشيش" أثناء مروره فى كمين بالهرم

ضبط عاطل بحوزته 11 طربة "حشيش" أثناء مروره فى كمين بالهرم

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بعيدا عن الجرائم.. الشرطة تستجيب لاستغاثة مواطن يبحث عن 4 حضانات

بعيدا عن الجرائم.. الشرطة تستجيب لاستغاثة مواطن يبحث عن 4 حضانات

قبل القمر الدموي.. "الإفتاء" توضح كيفية صلاة الكسوف والخسوف

قبل القمر الدموي.. "الإفتاء" توضح كيفية صلاة الكسوف والخسوف

"الإسكان" تعلن أسماء الحاجزين بالإعلان التاسع

"الإسكان" تعلن أسماء الحاجزين بالإعلان التاسع

بالصور| "علي" رضيع دخل المستشفى بنزلة معوية خرج بذراع مبتورة بأسيوط

بالصور| "علي" رضيع دخل المستشفى بنزلة معوية خرج بذراع مبتورة بأسيوط

حقيقة زفاف عمرو دياب على دينا الشربيني اليوم في اليونان

حقيقة زفاف عمرو دياب على دينا الشربيني اليوم في اليونان

لماذا رفعت أمريكا الحظر عن جزء من مساعداتها العسكرية لمصر؟

لماذا رفعت أمريكا الحظر عن جزء من مساعداتها العسكرية لمصر؟

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