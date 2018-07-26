طالب اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، تركيب "بنرات" موضح عليها إعلان مصلحة الضرائب العقارية؛ بخصوص التنبيه على مالكي أو منتفعي الوحدات السكنية وغير السكنية، بسرعة التوجه إلى مأمورية الضرائب العقارية بالمنطقة التابعة لها الوحدة، لسداد ضريبة العقارات المبنية المستحقة عليها تجنبا لفرض غرامة التأخير واتخاذ إجراءات الحجز الإداري للتحصيل الجبري تنفيذا للقانون.

وتابع: "على مالكي الوحدات السكنية المتخذة سكنًا خاصًا، إحضار (صور من عقد الملكية أو الانتفاع والاستغلال - بطاقة الرقم القومي)، وذلك للحصول على الإعفاء المقرر من هذه الضريبة حال تحقق شروطه وفقا لأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008م وتعديلاته.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع المجلس التنفيذي، بحضور اللواء سامي سيدهم نائب المحافظ، واللواء السعيد عبدالمعطي، مستشار المحافظ للمشروعات التنموية والتنمية المحلية، واللواء عصام جاد الله، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والأستاذ فخري عبدالعزيز مستشار المحافظ، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وعدد من شباب الشرقية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.