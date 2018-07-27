كشف النجم رامي صبري عن انتهائه من تصوير أجدد أعماله الغنائية الجديدة "أتشقلبلك"، والتي تعد أول تعاون مصور له مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وقال صبري لـ"الوطن": "النجاح الكبير الذي حققته أغنية الراجل داخل وخارج مصر، شجعني على أن أستمر في تقديم كل ما هو مختلف وجديد في عالم الأغنية ولذلك قررت أن يكون أول عمل مصور لي مع شركة روتانا هو أغنية أتشقلبلك".

وأضاف: "الأغنية تم تصويرها في بيروت، والعمل مختلف تماما عن كافة الأعمال التي قدمتها من قبل، وسينبهر الجمهور بها سواء على مستوى الكلمة واللحن والأداء".