قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مؤتمرات الشباب تتيح للرئيس عبدالفتاح السيسي التحدث للشباب بشكل مباشر، وسينعقد المؤتمر على مدار يومين وسيشهد 7 جلسات.

وأوضح راضي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" مع الإعلامي أسامة كمال على قناة "dmc" أن جلسة استراتيجية تطوير التعليم هي الجلسة الرئيسية في اليوم الأول، وتسبقها جلسة بناء الإنسان المصري التي سيحضرها رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم ووزير الشباب والرياضة.

وأردف أن هناك 600 ألف سؤال وردوا للسيد الرئيس على موقع "اسأل الرئيس" وسيتم اختيار الأسئلة الأكثر تكرارا وترددا.