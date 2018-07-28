قبل تكرار "اسأل الرئيس".. أبرز إجابات السيسي في آخر مؤتمر للشباب

"إسأل الرئيس"، مبادرة أطلقتها الرئيس عبدالفتاح السيسي للتواصل المباشر بين الشعب والقيادة السياسية، وأصبحت واحدة من الجلسات الهامة في مؤتمرات الشباب، وسيُخصص لها جلسة في المؤتمر الوطني السادس للشباب، المقرر عقده بعد ساعات، بجامعة القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من طلاب الجامعات المصرية.

وانطلقت مبادرة "إسأل الرئيس" للمرة الأولى في أبريل عام 2017، كأحد فعاليات المؤتمر الوطني الثالث للشباب بالإسماعيلية، ثم تكررت في المؤتمر الوطني للشباب بالأسكندرية ثم في مؤتمر "حكاية وطن" الذي انعقد في شهر يناير من العام الجاري.

ترصد "الوطن" أبرز الإجابات التي رد بها السيسي على أسئلة المواطنين خلال المؤتمر الوطني الخامس للشباب في مايو الماضي.

تحدث الرئيس عن حفر قناة السويس الجديدة بقوله: "ما تم إنجازه في قناة السويس من تطوير وفر لها إمكانية استقبال أحدث السفن دون توقف، وردا على سؤال أحد المواطنين فيما يخص وضع استراتيجية لمكابهة الإرهاب في سيناء؟ أكد السيسي على أن "هناك استراتيجية لمكافحة الإرهاب تشمل الجوانب الفكرية والثقافية، ونحن كدولة حريصون على عدم موافاة الشعب بكافة الأخبار يوميا لمراعاه شعور المصريين، وسنحرص دائما على عدم سقوط أبرياء".

وأجاب السيسي على سؤال أحد المواطنين فيما يخص ملف المحليات، بقوله "واجهنا عقبات في إجراء الانتخابات المحلية، وأدعو إلى المشاركة في الانتخابات المحلية والمشاركة في المجالس التنفيذية".

https://www.youtube.com/watch?v=eKQ0y9YEljI

وعن سؤال وجهه أحد المواطنين فيما يخص وضع اللاجئين في مصر، قال السيسي: إنه يوجد في مصر ما يقرب من 5 ملايين لاجئ ونحن الدولة الوحيدة التي ليس بها معسكرات لاجئين، وأهلاً بهم في بلدهم الثاني مصر".

وردا على سؤال أحد المواطنين فيما يخص ملف حقوق الإنسان، أجاب السيسي مؤكدا على أن حقوق الإنسان ثوابت وطنية يجب مراعاتها، وهي لا تقتصر على الممارسة السياسية وإنما توفير السكن والعمل والعلاج.

وحول سؤال أحد المواطنين فيما يخص وجود ضمانات لتنفيذ رؤية مصر 2030 فيما بعد، وناشد السيسي المصريين أن يختاروا بحرص ولا يعطوا صوتهم إلا لمن يستحق أن يتولى أمرهم.