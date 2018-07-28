في إطار المشاركة المجتمعية واستجابة من جمعية بسمة لرفع مستوى التجميل والنظافة داخل المستشفى العام بالسويس، وبعد استقبال الدكتور لبيب محمد كمال وكيل وزارة الصحة بالسويس أنهت جمعية بسمة أعمالها في نظافة المستشفى العام بمساعدة العمال العاملين في المجال الصحي، واستقبلهم الدكتور عبدالمنعم سالم مدير المستشفى، وحسن غريب المدير الإداري للمستشفى والدكتور محمد بكر مدير الطوارئ.

وتوجه الدكتور لبيب محمد كمال وكيل وزارة الصحة بالسويس، والدكتور عبدالمنعم سالم مدير المستشفى بالشكر والتقدير لجمعية "بسمة"، وتمنوا لها المزيد من المشاركة الفعالة لأنه في النهاية يعود على المريض السويسي بالنفع وطالبو بتكرار تلك المشاركات على المستوى العام بالمحافظة.

جاء ذلك بعد ورود عدة ملاحظات من سوء حاله النظافه بالمستشفى بعد فسخ عقد شركة كوين سيرفيس، ولكن جارٍ الانتهاء من إجراءات المناقصة الخاصة بالتعاقد مع شركة متخصصة لأعمال النظافة.