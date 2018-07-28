تمكن ضباط مباحث قسم أول شرم الشيخ من القبض على عاطل اعتدى بالضرب على سائحة أوكرانية داخل إحدى القرى السياحية بمدينة شرم الشيخ، وسرق هاتفها المحمول ولاذ بالفرار إلى موطنه الأصلي كفر الشيخ، تحرر محضر بالوقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.

تلقى اللواء طارق مجاهد مدير أمن جنوب سيناء، إخطارا من اللواء مدحت السقا مدير البحث الجنائي، يفيد تلقي رئيس مباحث قسم أول شرطة شرم الشيخ بلاغا من السائحة "سوزانا" أوكرانية الجنسية بقيام أحد الأشخاص بالاعتداء عليها بالضرب على رأسها وخطف هاتفها المحمول حال تواجدها داخل إحدى القرى السياحية محل إقامتها وفر هاربا.

بإجراء التحريات السرية وبمراجعة الكاميرات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل يدعا "ح. م" وعقب تقنين الإجراءات وبمشاركة العقيد أحمد الحوشي رئيس البحث الجنائي، والعقيد محسن الجندي، والرائد تركي عبدالحكيم تم القبض عليه بموطنه الأصلي كفر الشيخ وبمواجهته اعتراف بارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية وتم إعادة الهاتف للسائحة الأوكرانية.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6365 جنح قسم أول شرم الشيخ لسنة 2018.