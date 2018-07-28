انتحرت ربة منزل، مقيمة بإحدى قرى مركز دمنهور في البحيرة، اليوم السبت، بتناولها قرص حفظ الغلال السام، لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أسرّية.

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، بورود إشارة من المستشفى العام بوصول "ه.م."، 34 سنة ربة منزل، مقيمة بقرية دربك بدائرة المركز، مصابة بتسمم فسفوري، وتُوفيت عقب وصولها.

وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره، أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب، نتيجة تناول مادة سامة، ولايمكن الجزم بسبب الوفاة.

وبسؤال شقيقها "ه. م." 36 سنة، فلاح ومقيم بذات الناحية، قرر أمام المقدم أحمد سمير رئيس مباحث مركز شرطة دمنهور، تناول شقيقته قرص مبيد حشري خاص بتخزين الغلال، لمرورها بحالة نفسية سيئة، لوجود خلافات أسرية، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.