خرجت جنازة الفنان الراحل محمد شرف، من مسجد علي إبن أبي طالب بمنطقة سموحة وسط الإسكندرية اليوم السبت، وسط غياب ملحوظ للفنانيين وشارك في الجنازة الفناة بدرية طلبة والفنان سليمان عيد.

وخرج جثمان الراحل بعد أداء صلاة الجنازة عليه من المسجد إلى مدافن الأسرة بمنطقة المنارة وسط المدينة بالقرب من إقامة عائلته بمنطقة الحضرة وسط المدينة.

ومن المقرر إقامة العزاء له في مدينة الإسكندرية غدا الأحد.

وتوفي الفنان محمد شرف، أمس، داخل مستشفى "الحياة" في الإسكندرية، عن عمر يناهز 55 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية إذ كان يُعاني من مشاكل بالقلب وضيق في التنفس.