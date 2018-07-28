قالت الفنانة بدرية طلبة، إنها لم تأتي إلى الإسكندرية للمشاركة في دفن الفنان الراحل محمد شرف، فقط بل لدفن أخ عشرة الـ30 عامًا، مؤكدة "لم يترك فنان إلا ووقف بجانبه حتى يخرج أحسن من لديه في أداءه خلال العمل الفني".

وطالبت "طلبة"، اليوم، جميع الفنانين ضرورة الوقوف بجانب هشام نجل الفنان محمد شرف، مؤكدة: "كما وقف والده بجانب الجميع يجب علينا الوقوف بجانب ابنه حتى يستطيع استكمال مسيرة والده بجانب والدته واخته، هشام شاطر ولازم نشجعه".

وتوفى الفنان محمد شرف، أمس، داخل مستشفى "الحياة" في الإسكندرية، عن عمر يناهز 55 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية إذ كان يُعاني من مشاكل بالقلب وضيق في التنفس.