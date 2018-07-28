"بنك الابتكار"، منصة إلكترونية لاحتضان أفكار الباحثين، تتيح للمبتكر عرض فكرته حتى تتبناها الجهات المعنية، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تدشينه أمس، في كلمته خلال جلسة "استراتيجية بناء الإنسان" ضمن فعاليات مؤتمر الشباب السادس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، بجامعة القاهرة.

وكان الوزير أعلن خلال مشاركته في فعاليات حفل تخريج الدفعة الأولى من الشركات الناشئة من الحاضنة التكنولوجية "طريق"، في شهر مايو الماضي أن الوزارة عازمة على تدشين "بنك الابتكار المصري" -خلال أيام- كتطبيق على الهواتف الذكية، حتى يشرح المبتكر فكرته البحثية على التطبيق من خلال تليفونه المحمول ليتم تقييمها من جانب المتخصصين.

وقال الدكتور مصطفى رجب الخبير التعليمي، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة محو الأمية وتعليم الكبار، إن أفكار الدكتور خالد عبد الغفار رائعة لكنها لا تصلح لمصر حاليا إنما تصلح لمصر عام 3018، لأن كل الموجود في الساحة حاليا من معلمين ومديرين تم إعدادهم وتدريبهم وفقا للنظام القديم، فأي فكرة جديدة ستكون غير قابلة للتنفيذ.

أما عن "بنك الابتكار" فيقول رجب في تصريحاته لـ"الوطن" "ليس هناك ما يمنع عن الحلم"، ويرى أن تحقيق ذلك يرجع إلى قدرة الحكومة على إقناع المواطنين بها، مشيرا إلى أن من الممكن أن يقنع المسؤولون المواطنين بأكثر من طريقة، منها عقد مؤتمر لـ50 ولي أمر من كل محافظة من الـ27 في الجمهورية، يشرح فيه قيادات الاستراتيجيات التعليمية لإقناع أولياء الأمور.

ويتابع رجب، أن الخطط لا تنفذ إلا بشرحها وإقناع الجمهور بها سواء من خلال الظهور عبر الفضائيات والشرح المبسط للجمهور أو من خلال الصحافة الورقية، مؤكدا أن الشعب المصري له طبيعة خاصة وأي فكرة يجب أن تتماشى مع طبيعة المصريين لتنفذ.

وظهرت في مصر العديد من المنصات الإلكترونية تحت مسميات بنوك الأفكار والمعرفة والأسئلة وغيرها، من المنصات التي تقوم على تفاعل الجمهور.

ويؤكد الدكتور كمال مغيث، الخبير في المركز القومي للبحوث التربوية ضرورة الشرح والتوضيح لمثل تلك الأفكار، مشيرا إلى أن الوزير يخرج علينا بتصريح مثل هذا دون شرحا تحليليا أو بيانا وافيا عن طبيعة الفكرة، مؤكدا ضرورة توافر بيانات مفصلة عن تلك المشروعات لتعظيم الاستفادة منها.

وتابع في تصريح لـ"الوطن" أن للاستفادة من "بنك الابتكار" على الوزارة توضيح ماهية "الابتكار"، وما هي المجالات التي سيعمل فيها البنك، والأعمار المتاح لها المشاركة ومن المشرفين عليها وما هي الجهات التي ستتولى التنفيذ.

ومن أبرز بنوك الأفكار في مصر المنصة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبنك آخر برعاية محافظة القاهرة، وبنك الأفكار "إبداع مصر".