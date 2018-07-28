"المصريين الأحرار": بناء الشخصية المصرية على جدول أعمال السيسي

قال إسلام الغزولي، مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشؤون الشباب، إن هناك اهتمامًا شديدًا من المشاركين في مؤتمر الشباب، سواء كان من يتحدثون ومن يتولون إدارة المؤتمر، موضحًا أن المؤتمر يمس قضية مهمة جدًا، وهي بناء الشخصية المصرية.

وأضاف الغزولي، خلال مداخلة هاتفية على قناة "تن"، أن بناء الشخصية المصرية على جدول أعمال رئيس الجمهورية خلال الفترة الثانية من حكمه، مؤكدًا في الوقت ذاته أن قضية رفع الوعي في النواحي الاقتصادية والاجتماعية ومخاطر الإرهاب، تتماشى مع هذا الهدف على جميع الأصعدة.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، اليوم، بجامعة القاهرة تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.