قال الدكتور أسامة عبد الحي، وكيل نقابة الأطباء ورئيس لجنة آداب المهنة، إن حدوث المضاعفات أو الأخطاء الطبية، أمور تحدث في العالم كله، ولكن تكرار حدوثها يعني وجود قصور حقيقي في المنظومة الصحية.

وأشار "عبد الحي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم، إلى أنه يجب التصدي لأي إهمال طبي، ولكن لا أحد يستطيع منع حدوث مضاعفات 100%، حيث أنه إذا تعامل الطبيب مع المضاعفات بشكل علمي سريع، يكون غير مخطئا حتى لو لم يوفَّق.

وأوضح أن عقوبات التقصير متعددة، تبدأ من لفت نظر إلى وقف عن العمل إلى شطب كامل من جداول النقابة.