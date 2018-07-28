قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك دول أقدر اقتصاديا من مصر أعجبت ببنك المعرفة وتريد المشاركة في التجربة، لأنها تتيح المعرفة لكل المواطنين وليس الطلاب والدارسين فقط.

وتابع السيسي، خلال كلمته بجلسة استراتيجية تطوير التعليم في الدورة السادسة من المؤتمر الوطني للشباب، المنعقد الآن، بجامعة القاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن طارق شوقي ووزارة التربية والتعليم يعلمون على المشروع منذ سنوات عديدة "إحنا شوفنا الأفكار والأساليب اللي ممكن نصلح بيهم التعليم في مصر".

وتابع: "لن ننجح إلا بكم.. بدل ما تعملوا ممانعة للرفض، اعملوا دعم للتوفيق والإنجاح والتمرير، يعني هو ولادنا اللي بيطلعوا من التعليم دلوقتي متعلمين؟".

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، اليوم، بجامعة القاهرة تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.