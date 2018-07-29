"الأطباء" تطالب بزيادة بدل العدوى: 19 جنيها في مصر.. و3 آلاف بفلسطين

قال الدكتور أسامة عبدالحي وكيل نقابة الأطباء، إن النقابة تُطالب بزيادة بدل العدوى منذ عام 2013، لافتا إلى أن النقابة أعادة المطالبة بزيادة بدل العدوى خلال عام 2014، ورئيس الوزراء لم يستجب، فرفعت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، وطالبوا برفع بدل العدوى والذي يبلغ قيمته 19 جنيها شهريًا منذ عام 1960، وأيد مجلس الدولة الحكم الأول بأحقية الأطباء في رفع بدل العدوى للمرة الثانية.

وأضاف عبدالحي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"، أن بدل العدوى في الدول المشابهة لمصر في الوضع الاقتصادي مثل الأردن وفلسطين المحتلة 180 دولارا أي ما يعادل أكثر من 3 آلاف جنيه.