بالفيديو| عمرو دياب يغني "ده لو اتساب" لأول مرة في اليونان

غنى النجم عمرو دياب أغنية "ده لو اتساب" إحدى أغنيات ألبومه الجديد "كل حياتي" لأول مرة خلال حفله الغنائي الذي أقيم باليونان، أمس.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي وإنتاج شركة ناي.