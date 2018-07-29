أزهري: حديث السيسي عن توثيق الطلاق ينسجم مع ما جاء به الرسول

قال الدكتور رضا إبراهيم الأستاذ بجامعة الأزهر، إن أصحاب الرؤى المنغلقة والمتشددة والبعيدة عن وسطية الإسلام جلبوا على المسلمين الويلات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، أن البلاد كانت على حافة الهاوية لولا أن سخر الله الجيش المصري ليكون السد المنيع لكي لا تنهار المهمة جراء تطرف جماعات الإسلام السياسي.

وأشار إلى أن بعض الأطراف لا ترضى عن دعوات الرئيس السيسي بخصوص تجديد الخطاب الديني، مؤكدًا أن كل ما جاء به السيسي ينسجم مع ما جاء به الرسول، مستشهدًا بدعوات السيسي بإصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوي في مصر، لكبح ظاهرة ارتفاع معدلاته مؤخرا.

وأوضح: "الإمام أبو حنيفة هو أول من رغب في توثيق العلاقات الزوجية، فقال إنه لما خربت الذمم وضيعت أمانة الكلمة وبعد الناس عن هدي الصادق، كان لزامًا على ولاة الأمور أن يوثقوا تلك العلاقة الشريفة، وعندما يقول السيسي هذا الكلام فإنه يفكر بعقل الإمام أبوحنيفة".

وتابع: "الرسول هو أول من استخدم لفظ التجديد، حيث قال إن الله يبعث كل 100 سنة من يجدد أمر دينها".