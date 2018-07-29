"متضرري الأحوال الشخصية": "نص المطلقات بيتجوزوا عرفي"

قال أحمد عز المتحدث باسم رابطة متضرري قانون الأحوال الشخصية، إن الآباء المتضررين من القانون سعداء بعدما طالب الرئيس السيسي بتعديله، في مؤتمر الشباب، أمس السبت.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC": "إحنا نسينا ولادنا بعد الطلاق، بنصرف عليهم بس مش من حقنا نشارك في تربيتهم أو تعليمهم أو حاجة ومؤسسات الدولة بتهاجمنا".

وتابع: "بتسجن عشان أشوف عيالي، ولما بخرج من السجن مش بشوفهم، والأم بتستأثر بالأولاد، ونص المطلقات بقوا يروحوا يتجوزوا عرفي عشان خايفين الولاد يتاخدوا منهم".