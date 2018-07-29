خرج قطار 982 مكيف عن مساره بخط "القاهرة - أسوان"، صباح اليوم، ما أدى إلى ارتباك حركة القطارات على بعض خطوط السكة الحديد وتأخر العديد من الرحلات.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية أنه "بالنسبة لحركة تشغيل القطارات على خط (القاهرة - السد العالي)، فإن الحركة منتظمة من القاهرة حتى إدفو، ويجري تدوير القطارات القادمة من القاهرة من محطتي الأقصر وإدفو، وجرى التنسيق بين وزارة النقل ومحافظة أسوان؛ لتوفير أتوبيسات لنقل الركاب من محطة أسوان حتى محطة إدفو والعكس".

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن أوناش الرفع موجودة بمكان خروج عربات قطار رقم 982، وستبدأ عملها فور انتهاء معاينة النيابة.