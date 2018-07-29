تفقد أحمد عبد العظيم رئيس مدينة أبورديس، اليوم، سد وادي سيلاف الجاري تنفيذه لتخزين مياه السيول التي تأتي من سانت كاترين ووادي فيران، للاستفادة منها.

وقال رئيس المدينة، إن مياه السيول كانت تهدد تجمعات ووديان مدينة أبورديس حيث ينتهي مصب السيل على البحر بالشاطئ العام للمدينة، ويعد هذا السد حاميًا من الأخطار، كما أنه مفيد لتخزين المياه في الآبار الجوفية لإعادة الاستفادة منها مرة أخرى في الزراعة.

وأكد عبدالعظيم، افتتاح السد خلال أيام بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مشيرا إلى أن السعة التخزينية للسد تصل إلى ملايين الأمتار من مياه السيول والأمطار.