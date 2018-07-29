قال الدكتور عمرو شعت مساعد وزير النقل، إن الوزارة لن تتهاون مع المسؤولين عن حادث القطار رقم 982 مكيف "القاهرة - أسوان"، مؤكدا محاسبة المسؤولين، والدفع بأدوات الرفع والأوناش لموقع الحادث.

وأضاف شعت، أن الوزارة تواصل متابعتها للحادث لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء خروج الجرار وبعض عربات القطار.

وأكد شعت، لـ"الوطن"، إن وزارة النقل تبذل كل ما بوسعها لتطوير وتحديث منظومة السكة الحديد، موضحا أن جميع مرافق السكة الحديد تحتاج إلى تطوير عاجل وشامل.

وأشار إلى أن تهالك نظم كهربة الإشارات وراء وقوع حوادث القطارات بصفة مستمرة، وأن الوزارة خصصت نحو 17 مليار جنيه، لتطوير نظم كهربة الإشارات على جميع خطوط السكة الحديد.