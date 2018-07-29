قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الدول الأخرى أنجزت مشروع التأمين الصحي الجاري تطبيقه في مصر في 15 سنة تقريبًا، ولكنها تثق أن مصر ستنجزها خلال 10 سنوات، مضيفة: "وثقتي مبنية على علم".

وجاء ذلك خلال حديثها بجلسة تطوير منظومة التأمينرالصحي باليوم الثاني لمؤتمر الشباب، المقام بجامعة القاهرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، أمس، بجامعة القاهرة تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.