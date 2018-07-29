"وحدة جراحات قلب الأطفال بمستشفى النصر ببورسعيد" أحدث إسهامات البروفسور مجدي يعقوب في مجال الصحة بمصر، وفقًا لما أعلنته الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، حيث قالت خلال كلمتها بجلسة "تطوير منظومة التأمين الصحي" في اليوم الثاني للمؤتمر الوطني للشباب، إنه جرى الاتفاق مع مؤسسة مجدي يعقوب لإنشاء وحدة جراحات قلب الأطفال بمستشفى النصر ببورسعيد عبر إنشاء هذه الوحدة وتشغيلها بالتنسيق مع وزارة الصحة، وبالتالي سياسهم جراح القلب العالمي في المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الجديد، لخدمة أطفال خط القناة.

منذ ما يقرب 10 سنوات اعتاد "ملك القلوب" على زيارة مصر كل فترة لإجراء العديد من عمليات القلب المفتوح بالمجان، وفي منتصف العام 2009 شرع الدكتور مجدي يعقوب بإنشاء مركز لعمليات القلب في مدينة أسوان بصعيد مصر، وكان العام السابق على ذلك أشهر "مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب".

اتخذ المركز من مبنى ملاصق لمستشفى أسوان الجامعي مقرًا له، حيث وقعت مؤسسة مجدي يعقوب الخيرية عقدًا مع هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، يسمح لها بالانتفاع بأحد مباني المستشفى الجامعي لمدة 30 عامًا، لإقامة مركز لجراحة القلب، بعد موافقة ودعم وزارة الصحة ومحافظة أسوان، حتى أصبح أحد أهم مراكز جراحة القلب فى مصر والشرق الأوسط، باعتماده على أحد الأجهزة الطبية في العالم لإجراء أخطر عمليات القلب المفتوح، والعيوب الخلقية، ويقدم خدماته بالمجان.

وفي 2017 أعلن الدكتور مجدي يعقوب عن هديته الجديدة لمصر والشرق الأوسط والمتمثلة في مدينة جديدة للأبحاث العلمية المتعلقة بأمراض القلب في أسوان، وتبلغ مساحتها 4 أضعاف مستشفى مجدي يعقوب للقلب في أسوان، وكان ذلك خلال مشاركته في فاعليات الاحتفال باليوم العالمي لأمراض القلب، حيث قال إن المدينة الجديدة لأبحاث أمراض القلب ستكون عالمية وتعمل على أبحاث أمراض القلب لدى المصريين وغيرهم.

وفي الشهر الماضي، استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، البروفيسير مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، وفريق من مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، للاستفادة من خبراته العالمية لإنشاء وحدة جراحات قلب الأطفال بمستشفى النصر ببورسعيد، وذلك بديوان عام الوزارة، وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن هذا اللقاء يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تعاون المؤسسات الحكومية مع منظمات المجتمع المدني بشكل متكامل يضمن تحسين مستوى الخدمة الصحية، من خلال الاستفادة من خبرات منظمات المجتمع المدني المتميزة فى هذا الشأن.

وقالت وزيرة الصحة، إن إنشاء مثل هذه الوحدة يجسد مدى قوة الترابط والدعم الذي يقدمه المجتمع المدني للدولة المصرية، وخاصة في تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، والذي يعد أحد أولويات القيادة السياسية لتحسين المنظومة الصحية.

ودعا الدكتور مجدي يعقوب مؤسس عضو مجلس أمناء مؤسسة "مجدي يعقوب" لأمراض وأبحاث القلب، جميع المصريين والأشقاء العرب إلى دعم المركز العالمي للقلب بأسوان الذي سيتم وضع حجر الأساس له سبتمبر المقبل على ضفاف النيل بأسوان على مساحة 37 فدانًا وتكلفة 350 مليون دولار.