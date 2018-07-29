قالت نغم التميمي، ابنة خال الأسيرة الفلسطينية المحررة عهد التميمي، إن الاحتلال الإسرائيلي حاول تعكير فرحة العائلة عبر التعمد بالتلاعب بمكان التسليم بعد إعلان مرة أخرى أن التسليم سيكون على حاجز "جباره" بعد توجه وسائل الإعلام والمستقبلين إلى حاجز "الرنتيس".

وأضافت "نغم"، لـ"الوطن": "تغلبنا على تعنت الاحتلال الإسرائيلي بإرادتنا القوية، واستطعنا أن نصل إلى عهد ووالدتها ناريمان واصطحابهما معنا"، مشيرة إلى أن إدارة السجن التي كانت تُحتجز به عهد التتميمي قررت تغيير مكان التسليم قبل الإفراج بوقت قصير جدًا.