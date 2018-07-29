قدم الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الشكر للمهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات الأسبق، على دوره في تطوير مجال جمع البيانات.

وأضاف عرفان، خلال جلسة المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة ضمن المؤتمر الوطني السادس للشباب: "لا يجب أن أنسى شكر المهندس ياسر القاضي على دوره الكبير جدًا في إتمام هذه المنظومة".

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، أمس، بجامعة القاهرة تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.