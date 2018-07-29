المبعوث الأممي: يجب ألا يكون الأطفال الفلسطينيون هدفا لجيش الاحتلال

أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، ضرورة وضع حد لقتل الأطفال الفلسطينيين، وذكر ملادينوف عبر صفحته في "فيس بوك"، أن مقتل طفل فلسطيني في سن 12 عاما بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، حادث مأساوي ومثير للصدمة.

وقال: "الأطفال ليسوا هدفا! الكثير من الأرواح أزهقت، والوقت حان لوضع حد لذلك. خواطري وصلواتي مع أسرة الضحية".

كانت وزارة الصحة في قطاع غزة، أعلنت أن الطفل مجدي السطري قتل يوم الجمعة بنيران الجيش الإسرائيلي شرقي رفح، واستشهد نحو 157 فلسطينيا بحسب إحصاءات الوزارة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء احتجاجات "مسيرة العودة الكبرى" في 30 مارس الماضي، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.