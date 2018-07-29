قال باسم التميمي، والد الشابة الفلسطينية المفرج عنها من سجون الاحتلال عهد التميمي، إن لحظة اللقاء بابنته وزوجته ناريمان، لا توصف إلا بشعور أب يلتقى ابنته وزوجته لأول مرة منذ 8 أشهر وهذا لا يمكن أن يكون سوى "الفرح الإنساني".

وأضاف باسم التميمي لـ"الوطن": "أول كلمة قلتها لابنتي عهد (بحبك واشتقتلك)، أما عن زوجتي ناريمان فالفرحة جعلتني أنسى كل الكلمات التي كنت أريد أن أقولها لها، إضافة إلى الضغط والناس"، مشيرا إلى أنه شعر أن جميع من تواجدوا لتهنئته بالإفراج عن ابنته ضمن أفراد العائلة.

وتمثل عهد بالنسبة للفلسطينيين أيقونة وطنية لما يرون أنه أعمال شجاعة والتصدي لجنود مسلحين على أراضي محتلة، وأصبح وجه التميمي شعارا للقضية الفلسطينية وظهرت صورتها على الملصقات والرايات والجداريات، بينما وقع على التماس على الإنترنت للمطالبة بإطلاق سراحها 1.7 مليون شخص.