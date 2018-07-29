قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد الجديد، إن أوناش السكة الحديد بدأت بالفعل في رفع جرار وعربة الباور لقطار 982 مكيف "القاهرة أسوان"، والذي خرج عن مساره صباح اليوم بأسوان، لإخلاء الخط النازل على خط "القاهرة - السد العالي"، متوقعًا استئناف حركة مسير القطارات لطبيعتها مساء اليوم.

وأضاف رسلان، فى تصريحات لـ"الوطن"، اليوم، أن حركة القطارات منتظمة على جميع خطوط السكك الحديدية ماعدا من محطة أسوان إلى إدفو ذهاب وإياب، مؤكدًا أن غرفة العمليات المركزية بالهيئة تتابع سير حركة القطارات للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي أعطال تؤثر على حركة التشغيل.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية، خروج القطار 982 مكيف عن مساره بخط "القاهرة- أسوان"، صباح اليوم، ما أدى إلى ارتباك حركة القطارات ببعض خطوط السكة الحديد وتأخر العديد من الرحلات.

وقال الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن الحادث عبارة عن خروج عربة أو اثنين من القطار عن مساره، وأدى إلى إصابة 6 أشخاص بإصابات طفيفة عبارة عن كدمات ورضوض، حيث جرى نقلهم لمستشفى كوم أمبو المركزي، وخرجوا بحالة جيدة بعد تلقيهم العلاج.فيما كلف النائب العام، المستشار نبيل صادق، نيابة أسوان الكلية، بالانتقال إلى موقع الحادث، وإجراء المعاينة اللازمة؛ للوقوف على أسباب وقوعه، وكيفيته، وسؤال المصابين.

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، أن المستشار نبيل صادق يتابع سير التحقيقات، وسيصدر البيانات اللازمة في هذا الشأن.