قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الزيادة السكانية كانت قضية في مصر منذ عهد عبدالناصر والسادات ومبارك، وحتى الآن، موضحًا أن الدولة رفضت اتخاذ إجراءات قانونية للحد من الزيادة السكانية سواء بفرض غرامات أو حرمان المواطنين من امتيازات تمنحها الدولة لهم.

وأضاف السيسي خلال فقرة "اسأل الرئيس" ضمن المؤتمر الوطني للشباب،: "علبة اللبن عاملة 46 جنيه، وتقدم للأطفال بـ 5 جنيه، لو جينا قولنا للأسرة ادفعوا نصف ثمن العلبة ودي مش هيحصل، وهو مثلا بياخد 6 علب في الشهر هيبقى كتير عليه"، وتابع: "مجربناش نحط قوانين للسيطرة على الزيادة السكانية، بس اتنين كفاية".

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، أمس، بجامعة القاهرة تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.