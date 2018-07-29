30 رسالة لـ"السيسي" في "اسأل الرئيس": سنكون في موضع آخر عام 2020

أجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن أسئلة الحضور وكذلك الأسئلة المطروحة عبر موقع مبادرة "اسأل الرئيس"، وذلك في جلسة حملت نفس الاسم في فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الوطني السادس للشباب، المنعقدة بجامعة القاهرة.

وتحدث "السيسي" في عدد كبير من الملفات، منها التعليم وثورة 30 يونيو والإصلاح الاقتصادي والإداري، وكذلك المشاريع القومية الكبرى التي يجري العمل عليها الآن، فضلا عن القضايا الإقليمية مثل القضية الفسلطينية والوضع في سوريا وليبيا، وفيما يلي أبرز 30 رسالة توجه بها السيسي إلى المصريين والمجتمع الدولي:

- يجب تجهيز الجامعات والمدارس بالشكل الذي يليق بالطالب.

- الشعب المصري هو من استدعى الجيش للتدخل في ثورة 30 يونيو.

- أقسم بالله لم نتآمر لإسقاط النظام السابق.

- "أنا مبحبش أخوف، حد بس ممكن لو دخلنا النفق المظلم مش هنقدر نطلع منه".

- "ما حدش يفديني أنا.. افدوا بلدكم".

- الحكم على الأوضاع في مصر بمؤشر الأسعار فقط "ظلم للتجربة".

- نحارب الإرهاب من دون هودة ولا مصالحات "لأن ربنا هيحاسبنا على حماية المصريين".

- لا أتحدث عن فترة ما قبل 2011 "عشان مبحبش الإساءة لحد".

- تحملنا عبء تشغيل 3 ملايين عائد من ليبيا ودول أخرى.

- الدول العربية مجتمعة وقفت إلى جانب مصر في 30 يونيو "لو مكنوش وقفوا جنبينا مكناش هننجح".

- من باع الأرض والذهب ليشتري الدولار صعب من الأزمة.

- مصر ستكون في موضع آخر بحلول 2020.

- سنحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز ونطور شبكة الطرق.

- "أنا ماكلش خالص ومصر تبقى نضيفة، هتكملوا معايا لغاية ما بفضل الله، الوعد اللي وعدته ليكم أنا أنفذه وانتوا تنفذوه".

- الحكومة ستنتقل إلى العاصمة الإدارية في 2020 لتفريغ القاهرة.

- مؤشر الاستقرار الأمني في تصاعد مستمر خلال الـ4 سنوات السابقة.

- لا زيادة في أسعار تذاكر السكك الحديدية إلا بعد انتهاء أعمال التطوير.

- دمرنا 2000 عربية محملة بالذخائر والأسلحة على الحدود مع ليبيا.

- مصر مع حدود ما قبل 1967، ومع فلسطينية القدس وعاصمتها القدس الشرقية.

- مصر لديها سياسات ثابتة بالنسبة للتعامل مع الدول، وهي عدم التدخل في شؤون الدول، وعدم التآمر.

- ندعم الجيش الليبي.

- نحاول تسيير الأمور في سوريا، والتفاهم مع كل العناصر، وحل الأزمة.

- مصر لا تستطيع أن تقبل شيئًا يرفضه الشعب الفلسطيني.

- أتوجه للرأي العام الإسرائيلي لديك فرصة عظيمة ليكون هناك استقرار في المنطقة بحل القضية الفلسطينية.

- قضية الجمارك "مش ظلم.. وميصحش نعلن الوثائق للرأي العام"

- "الفساد لا يُحارب بالخواطر أو التوعية".

- أتمنى ميكنة المؤسسات في مدة قصيرة لتقليل فرص الفساد.

- ندرس منح الجنسية والإقامة للأجانب جيدا.. ممكن نلغيها في ثانية.

- تجنيد الفتيات بالقوات المسلحة يحتاج وقتا للتجهيز.

- الدولة تُحاول بقدر الإمكان أن تُقلل إنفاقها.