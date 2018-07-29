غدا.. الجامعة الألمانية تكرم أوائل الثانوية العامة

يكرم الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أوائل طلاب الشهادة الثانوية العامة والبالغ عددهم 50 طالبا، والذين تنطبق عليهم معايير المنحة السنوية المخصصة من قبل الجامعة، بحضور الدكتور ياسر جمال حجازي رئيس الجامعة وعمداء وأعضاء هيئة تدريس الكليات.

وتشهد الاحتفالية التي تقام صباح غدًا الإثنين الساعة 12 ظهرًا، مراسم تسليم الدكتور أشرف منصور شهادات التكريم متضمنة المنحة المخصصة لهم بحضور أولياء أمورهم.

يذكر أن هذه المنحة أدرجت منذ أن فتحت الجامعة أبواب قبول الالتحاق بها عام 2003، وذلك إيمانا بدور الجامعة الهادف إلى تحقيق مبدأ الإتاحة للمتفوقين والشفافية في نظام القبول وفي النظام الجامعي والتقييم حيث تشمل المنحة الكاملة المقدمة لأوائل الثانوية العامة القانطين بكل من محافظتي القاهرة والجيزة المصروفات الدراسية - الانتقالات" أما بالنسبة لأوائل الطلاب خارج تلك المحافظتين فتشمل المنحة بجانب المصروفات الدراسية والانتقالات توفير الإقامة وتخصيص مصروف شهري للإعاشة".