طالب أعضاء بمجلس النواب، بضرورة استدعاء المهندس هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، وعقد اجتماع طارئ للجنة المختصة، لمساءلته بشأن تكرار حوادث القطارات، بعد حادث قطار القاهرة - أسوان، الذى خرج عن مساره بمركز كوم أمبو، صباح اليوم.

وأكد النواب، فى بيانات عاجلة موجهة لرئيس مجلس الوزراء، أن منظومة السكة الحديد فى تدهور مستمر دون تقديم حلول عاجلة لتطويرها، حفاظاً على أرواح المواطنين.

وقال نائب أسوان محمد سليم، عن دائرة كوم أمبو، التى شهدت الحادث، إن تكرار حوادث الطرق أمر كارثى، يستوجب المساءلة والمحاسبة، وسبق أن تقدمت بالعديد من البيانات العاجلة بسبب هذه الحوادث التى تقبض أرواح الأبرياء، ولكن لا يحدث شىء، فالمنظومة المتهالكة بالسكة الحديد كما هى، ولا يوجد أى تطوير ملموس على أرض الواقع.

«سليم»: الحادث لن يكون الأخير.. و«كمال»: تصريحات الوزير وردية

وأضاف «سليم»: المفترض فى وزير النقل أنه رجل حكيم يهتم بالطرق وبالتطوير، ولكن للأسف لم نر أى خطوات تدل على ذلك، ولكن هناك تقصير وإهمال فى السكة الحديد يدفع ثمنه الأبرياء، مطالباً بضرورة إنشاء معهد قومى لتدريب سائقى القطارات والعاملين بالسكة الحديد «مهنة مش سهلة، بتتحكم فى أرواحنا، ولابد من كشف دورى وإلزامى للتأكد من عدم تعاطيهم المنشطات والمخدرات».

وتابع: حادث قطار أسوان ليس الأول، ولن يكون الأخير، طالما استمرت المنظومة بهذا الشكل المتردى، يجب استدعاء الوزير، والاستماع إليه داخل لجنة النقل بالمجلس، يجب أن نعرف ما الذى يحدث فى مسألة تطوير السكة الحديد. واتهم نائب أسوان ياسين عبدالصبور، وزير النقل، بأنه منذ توليه هذه الحقيبة الوزارية أصبح كل اهتمامه جمع المال، دون صيانة القطارات والطرق والسكة الحديد، متابعاً: الوزير اتجه فقط نحو زيادة الأسعار، ولم يتغير شىء فى قطارات السكة الحديد، وبسببه أصبح لدينا منظومة فاشلة بكل المقاييس».

وأضاف قائلاً: ما يحدث فى السكة الحديد، وتدهور هذه المنظومة المتهالكة، يستلزم إعداد استجواب لمساءلة وزير النقل، فى دور الانعقاد الرابع، كذلك الأمر يتطلب عقد اجتماع طارئ للجنة بالبرلمان للوقوف على أسباب تكرار مثل هذه الحوادث، ورؤية الوزير للحد منها.

وقال النائب عبدالحميد كمال، إن وزير النقل دائماً ما تكون تصريحاته وردية، وقد تعهد أكثر من مرة بتطوير السكة الحديد، «وكل مرة يقول لنا دى آخر حادثة»، ولكن للأسف اعتدنا منه على الكلمات فقط، دون أن يعمل بشكل صحيح لإنقاذ السكة الحديد من الفساد والإهمال.

وتابع: إذا لم يكن لديه ما يقدمه فعليه أن يرحل ويترك منصبه لشخص لديه رؤية وقدرة على تطوير هذه المنظومة برمتها. وشدد على ضرورة استدعاء «عرفات»، فى اجتماع طارئ، لمساءلته، والوقوف على حقيقة ما يحدث فى وزارة النقل، وتداعيات انهيار السكة الحديد، وحديثه المستمر عن التطوير الذى لم نر منه شيئاً من الأساس.