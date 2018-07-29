شهدت جلسة «اسأل الرئيس» فى ختام المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة، اليوم، حديثاً مستفيضاً من الرئيس عبدالفتاح السيسى، تناول مختلف الأوضاع الاقتصادية والسياسية، واستعرض نتائج إجراءات الإصلاح التى تنفذها الدولة حالياً، وطالب المصريين بأن يكونوا يداً واحدة لمجابهة جميع التحديات.

وقال الرئيس أمام 3 آلاف شاب وعدد من المسئولين، إن «من أنقذ مصر هو الحق سبحانه وتعالى، وإذا سقطت.. لسقطت المنطقة بأكملها». وأوضح الرئيس: «القوات المسلحة لم تتآمر على النظام السابق، وأقول للشعب المصرى: أقسم بالله أنه لم يكن هناك أى شكل للتآمر لإسقاط الدولة فى ذلك الوقت». وأضاف «السيسى»: «الشعب هو الذى استدعى الجيش فى 30 يونيو»، وتابع: «قبل 30 يونيو مين اللى استدعى الجيش للتدخل وإنقاذ الدولة، الجيش ولا أنتم؟.. أنتم».

وتعليقاً على أنباء ودعوات المصالحة، قال الرئيس: «نجابه الإرهاب بلا هوادة، لا بنعمل اتصالات ولا مصالحات، واللى هيعمل مصالحة أنتم»، ووجّه حديثه للمصريين: «ما خبّتش عليكم حاجة قبل الترشح، ولم أعدكم بحل المسألة وهخليها فُل والمرتبات تتضاعف 3 أو 4 مرات، وأخبرتكم أن التحديات صعبة وكثيرة، ما خدعناش بعض، وإذا أخذتم الأسعار على إنها مؤشر القياس وتناول الأوضاع بمصر فأنتم بذلك تظلمون التجربة».

وأضاف «السيسى» أن «من يريد العيش بيننا سالماً بأمان هو مصرى مثلنا، ومن يحاول رفع سلاح علينا.. لا.. ربنا هيحاسبنا على حماية الـ100 مليون.. والجيش والشرطة قادرين على التصدى للعنف والتطرف». وتابع: «زى ما أنا معاكم على العهد والوعد، فأنتم أيضاً على العهد والوعد مع بلدكم مصر ما تضيّعوش اللى اتعمل».

الرئيس فى مؤتمر الشباب: الشعب هو الذى استدعى الجيش فى 30 يونيو والدولة تتحمل 100 ألف جنيه عن كل مواطن للقضاء على «قوائم انتظار العمليات»

وعن أوضاع التعليم، قال «السيسى»: «محتاجين 5 مليار جنيه مبدئياً لتطوير المدارس فقط، ولازم المجتمع يساهم فى ذلك»، وأعلن الرئيس عن تنظيم مسابقة لأفضل جامعة فى رفع كفاءة منشآتها ذاتياً لاستقبال طلابها، وتشكيل لجنة من التعليم العالى والرقابة الإدارية ومجلس الوزراء، لمتابعة تطوير الجامعات، قبل بدء الدراسة بأسبوعين.

وخلال جلسة «التأمين الصحى» قال الرئيس، إن متوسط التكلفة التى تتحملها الدولة عن كل مواطن فى منظومة القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية الحرجة نحو 100 ألف جنيه.

من جانبه، اعتبر اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، خلال جلسة «المشروع القومى للبنية المعلوماتية»، أن ميكنة الضرائب ستمكّن الدولة من رصد مستحقاتها وتحصيلها، قائلاً إن وجود نزاعات ضريبية بين ممولين ومصلحة الضرائب منذ 15 عاماً تُقدّر بـ900 مليار جنيه، وسيجرى تقييم النزاعات، ورفع تقرير للرئيس عنها خلال 15 يوماً.