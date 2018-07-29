قال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، إنه تم اعتماد ضوابط تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية ومدارس الوزارة للعام الدراسى 2019/2018.

وأكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، أن ضوابط التحويل تقضى باقتصاره بين المعاهد الأزهرية والمدارس التابعة للوزارة للعام الدراسى 2018/ 2019 على طلاب مرحلة التعليم الأساسى بداية من الصف الثانى الابتدائى وحتى الثانى الإعدادى للطلاب المنقولين للثالث الإعدادى بالمعاهد إلى الصفوف المناظرة بمدارس الوزارة، ويشترط أن يتوافق سن قبول الطالب المحول إلى التعليم العام مع سن القبول بالمدرسة المحول إليها حال قبوله ببداية المرحلة التى تقدم بها بالأزهر، على أن يتقدم ولى الأمر الراغب فى التحويل للأزهر بإفادة بسن القبول بالمدرسة المطلوب التحويل لها.

وأكد أنه يُشترط بالنسبة لتحويل الطلاب من المعاهد الأزهرية النموذجية أو الخاصة إلى الصفوف المناظرة بالتربية والتعليم (الرسمية للغات، الرسمية المتميزة للغات، الخاصة لغات) النجاح فى اللغة الأجنبية الأولى ذات المستوى الرفيع واللغة الثانية بجانب دراستهم لمادتى العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى.

يشترط توافق سن القبول فى الحالتين الأبرز.. ويسمح للراسبين عامين متتاليين بالإعدادية بالتقدم للامتحان «منازل»

وأوضح أنه يسمح للراسبين عامين متتاليين بالمرحلة الإعدادية بالتقدم للامتحان من الخارج (منازل) بالتعليم العام على أن يبين هذا بطلب التحويل، ويرفق معه إقرار من ولى الأمر بقبول ذلك، وعدم السماح بتحويل الطلاب غير الحاصلين على الشهادة الابتدائية الذين اجتازوا بنجاح مسابقة القبول بالصف الأول الإعدادى بالمعاهد الأزهرية إلى المدارس التابعة للوزارة، وعدم جواز تحويل طلاب المرحلة الثانوية بجميع صفوفها من المعاهد الأزهرية لمدارس الوزارة، وأن يكون السماح بالتحويل بين الأزهر والوزارة فى الصفوف المتفق عليها، وأن يقدم الطالب المحول موافقة الجهة المحول إليها.

ولا يعتد بإجراءات التحويل دون إرفاق بيان نجاح إلكترونى صادر عن الإدارة المركزية للامتحانات بالأزهر وممهور بشعارها، علماً بأن الفترة الزمنية المسموح بها للتحويل بين الجانبين تبدأ من 1 حتى 31 أغسطس.